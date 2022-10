Um jovem, de 23 anos, e um adolescente, de 17 anos, sofreram uma tentativa de homicídio na noite de quarta-feira, ao irem ao encontro de uma garota de programa que conheceram pelas redes sociais. Segundo as vítimas, quando chegaram ao local do encontro, nas proximidades da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), eles foram abordados por dois homens que abriram fogo contra o carro onde estavam, um Gol (branco), de propriedade do menor.

O carro foi atingido por quatro tiros, sendo alvejados a porta direita, a caixa de ar, o para-lamas direito e porta malas. Após os disparos, eles seguiram pela Rodovia do Contorno até o PCC (Posto de Policiamento Comunitário), na Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro Vila Rica.

O menor ficou ferido e foi levado para o Hospital São João Batista, onde se encontra em observação. Nada de ilícito foi encontrado no veículo e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Volta Redonda.