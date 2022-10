Na tarde desta quinta-feira (06/10) policiais do Segurança Presente em Niterói prenderam três homens envolvidos no furto de cobre de uma oficina mecânica na Rua Professor Emilce no bairro de São Lourenço. A equipe estava em patrulhamento quando abordou um suspeito que carregava uma quantia de R$840,00 nas mãos e quando questionado sobre o valor, ele respondeu que havia recebido após ajudar um amigo a vender cobre em um ferro velho.

Os agentes foram até o ferro velho onde localizaram o outro suspeito, que alegou que havia ganhado o cobre de uma oficina mecânica. Para confirmar a informação os policiais foram até a oficina mecânica questionar o dono, que alegou que na verdade o cobre havia sido furtado do estabelecimento.

Os dois homens que roubaram e venderam o cobre, e o responsável pelo ferro velho, foram encaminhados para a 76ªDP. O produto foi recuperado e devolvido ao proprietário da mecânica.