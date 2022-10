Tutuca, prefeito de Piraí morre de câncer

O prefeito de Piraí, Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, o Tutuca, de 73 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 6, no Hospital da Unimed, onde estava internado desde sexta-feira, dia 30, em Resende.

Tutuca estava com câncer no fígado. Ele é pai do deputado estadual Gustavo Tutuca, reeleito no último domingo. Tutuca cumpria seu quarto mandato à frente da prefeitura de Piraí.

Tutuca foi prefeito entre 1990 e 1996, 2004-2012 (foi reeleito) e assumiu o atual mandato em janeiro de 2021. Com a morte de Tutuca, quem assume o cargo é o vice, Dr. Ricardo Passos.