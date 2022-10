Voltaço vence o Americano e está na final da Copa Rio

Lelê, Bruno Barra e Iran marcaram os gols da vitória tricolor

Com gols de Lelê, Bruno Barra e Iran, o Volta Redonda venceu o Americano por 3 a 2 na noite desta quarta-feira, dia 5, no estádio Raulino de Oliveira, e está na decisão da Copa Rio 2022. Na final, o Esquadrão de Aço irá enfrentar a Portuguesa-RJ.

A primeira partida será neste sábado, dia 8, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira. Já a volta está marcada para o dia 15, às 15h, no estádio Luso Brasileiro.

O jogo

Pressionando desde o início, o Volta Redonda quase abriu o placar aos seis minutos, mas Lelê parou no travessão. O Esquadrão de Aço seguiu pressionando e não demorou a abrir o placar. Aos 23 minutos, Pedrinho cruzou na cabeça de Lelê, que desviou para o fundo das redes.

O segundo gol do Voltaço não demorou a sair. Dois minutos depois, Bruno Barra bateu da entrada da área e ampliou o marcador. E o terceiro só não aconteceu por centímetros. Aos 35, Caio Vitor arriscou da entrada da área, a bola bateu no travessão, em cima da linha e saiu. Quase um golaço.

Por sua vez, o Americano chegou com perigo aos 37 minutos com o atacante Jonathan Chula, que, de bicicleta, quase marca para os visitantes.

Na volta do intervalo, o Americano diminuiu o marcador com Jones aos quatro minutos. Porém, a resposta tricolor foi rápida. Aos sete minutos, Iran recebeu belo passe de Matheus Alessandro e marcou o terceiro do Esquadrão de Aço.

O Volta Redonda seguiu pressionando e o quarto só não saiu porque a bola parou no travessão por duas vezes. A primeira foi após cobrança de falta de Pedrinho. Já a segunda, foi com o meia Caio Vitor, após passe de Igor Bolt.

Aos 32 minutos, o Americano encostou novamente no placar com gol de Pepeu. Entretanto, a reação dos visitantes parou por aí.

Copa Rio 2022 – 2º jogo da semifinal

Volta Redonda 3×2 Americano

(05/10/2022 – Estádio Raulino de Oliveira

Volta Redonda: Vinícius Dias; Iury, Iran, Thomas Kayck e Luiz Paulo; Bruno Barra (Pedro Thomaz), Henrique Silva (Bruno Gallo) e Caio Vitor (Luciano Naninho); Matheus Alessandro (Igor Bolt), Pedrinho e Lelê (Bruno Santos). Técnico: Rogério Corrêa.

Gol: Lelê, Bruno Barra e Iran

Cartão amarelo: Caio Vitor, Vinicius Dias e Luiz Paulo

Público: 232 (166 pagantes)

Renda: R$ 1.380,00