Barra Mansa terá Dia D de vacinação contra poliomielite neste sábado

Por conta do Outubro Rosa, também haverá serviços direcionados às mulheres nas unidades de saúde

Neste sábado, dia 8, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, vai realizar um novo Dia D de Vacinação contra Poliomielite para crianças de 1 a 4 anos de idade; e atualização dos cartões para menores de 15 anos. Todas as unidades de saúde do município estarão abertas das 8h às 16h.

Para imunização, é preciso estar com os cartões de vacina e do SUS (Sistema Único de Saúde). As crianças devem estar acompanhadas por um responsável.

A Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite já atingiu a marca de 60% das crianças do país na faixa etária de 1 ano a menores de 5 anos de idade, mesmo que já tenham tomado a dose do imunizante. A meta é atingir 95% do público-alvo, assim como a Multivacinação, que é destinada aos menores de 15 anos de idade para a atualização das cadernetas.

“É difícil precisarmos o motivo das pessoas não terem despertado para a importância da vacinação. Esta é uma forma eficaz de prevenção às doenças. Por isso, reforçamos que os pais e responsáveis devem procurar as unidades de saúde para atualizar a caderneta de vacina dos filhos. Não acreditem em ‘fake news’; procure a unidade mais próxima e nos ajude a proteger nossas crianças”, reforça Yasmim Rio Verde, coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde de Barra Mansa.

A Secretaria Municipal de Saúde também segue com as imunizações contra Influenza e Covid-19.

OUTUBRO ROSA

Por conta da campanha Outubro Rosa, que visa estimular a conscientização e prevenção sobre o câncer de mama e do colo do útero, neste sábado também serão realizados coleta de exames preventivos, solicitação de mamografias e testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Os serviços serão disponibilizados em todas as unidades de saúde, das 8 às 16 horas.

Fotos: Paulo Dimas