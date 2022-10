Conretur Agulhas Negras tem nova diretoria executiva

Assembleia Geral de Eleição do Conselho Regional de Turismo das Agulhas Negras foi realizada em 13.09.2022

O Conselho Regional de Turismo da Região das Agulhas Negras (Conretur), primeiro Conselho Regional de Turismo criado no Estado do Rio de Janeiro, realizou sua Assembleia Geral Ordinária em 13.09.2022 para eleger sua nova Diretoria Executiva.

A reunião aconteceu na sede da CDL Resende/Itatiaia e contou com a participação da maioria dos Conselheiros e Conselheiras, das 27 Entidades que compõem o Conselho.

O atual Presidente do CONRETUR, Marcelo Carrasco Jimenez “agradeceu a presença e o apoio de todos durante seu mandato de 2020/2022, ressaltou a importância do trabalho do Conselho na articulação de uma política regional de turismo, atuando em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo – Setur-RJ no período mais difícil para a atividade, durante a pandemia, quando a maioria das empresas turísticas ficou fechada por meses. A atuação do Conretur junto à Setur-RJ na elaboração de protocolos de segurança sanitária foi fundamental pra orientar as empresas e lutar pela reabertura das mesmas. Destacou ainda, no seu mandato, a realização do Fórum Regional de Turismo nas Agulhas Negras em parceria com a Setur-RJ e com a Secretaria de Turismo da Prefeitura Municipal de Itatiaia, e ainda a elaboração do Projeto de Sinalização Turística da região pelo Estado.”

O CONRETUR Agulhas Negras foi criado em 1997, por iniciativa de um grupo de empresários e foi o Primeiro Conselho Regional de Turismo no Estado do Rio de Janeiro, muito antes da implantação do Programa de Regionalização do Turismo por parte do Ministério do Turismo. O Conselho tem uma importância histórica na luta pelo desenvolvimento do turismo regional, servindo de modelo para outras regiões do Estado. Por sua iniciativa junto à Alerj, a região foi denominada como Agulhas Negras, através da Lei N° 3.395, de 5 de maio de 2000, que compreende os Municípios de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real.

A eleição transcorreu por aclamação e o Advogado Dr. Mário Thieme, representante da CDL Resende/Itatiaia foi eleito como Presidente e o Empresário Francisco Nogueira de Santa Rita, representante da Associação Empresarial Pró-Penedo foi eleito como Vice-Presidente.

O Presidente eleito, Dr. Mário Thieme, prestigiando o atual Presidente e todos que compõem a Diretoria e Conselho, “declarou que aceitou o desafio de assumir o comando do Conselho, com total apoio da sua Entidade, a CDL Resende/Itatiaia através de seu Presidente Victor Gonçalves para realizar um trabalho de fortalecimento do Conselho, com uma estruturação que permita a captação de recursos para implantação de ações prioritárias, com atuação mais efetiva das entidades que o compõem, para o fortalecimento do turismo regional.” Ainda, segundo o Presidente eleito, “na próxima reunião será trabalhado o Planejamento Regional, para nortear os trabalhos no próximo mandato 2022/2024.”

O Vice-Presidente eleito, Francisco Nogueira de Santa Rita “declarou estar muito feliz em aceitar esse desafio, pois sente uma responsabilidade enorme em dar continuidade ao legado de sua mãe, a empresária Malu Santa Rita, sempre tão atuante nas Associações de Turismo de Penedo, de Itatiaia, da Região e do Estado, era a embaixadora do turismo de Penedo, e se comprometeu em trabalhar também pelo fortalecimento do Conselho.”

Presentes à Assembleia os Conselheiros e Conselheiras representantes da Secretaria de Turismo de Itatiaia Denilson Sampaio e Éric Herman Ost; do Conselho Municipal de Turismo de Itatiaia Marcelo Carrasco Jimenez e Diva Rezende Pereira; da Secretaria de Turismo de Resende Luiz Eduardo Rodrigues Saldanha e Antônio Leão; do Conselho Municipal de Turismo de Resende Antônio Carlos Abrão Teixeira e Laís Amaral Júnior; da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real Humberto Ettore Neto e Danielle Delfino Francisco; da ABIH e da Associação Empresarial Pró-Penedo Francisco Nogueira de Santa Rita; do Sebrae-RJ Médio Paraíba Paola Tenchini e Clarissa Menezes; do Parque Nacional do Itatiaia Luiz Gonzaga Barbosa Aragão e Luiz Sergio Sarahyba; da RPPN Agulhas Negras Eliel de Assis Queiroz; da CDL Resende/Itatiaia Mário Thieme e Emílio Castro e o Presidente Victor Gonçalves; da Associação Comercial de Resende Antônio Carlos Abrão Teixeira e Carlos Alberto de Moura Rivelli e o Presidente Raed Jawdat; da Associação de Hotéis de Resende Eduardo Lemos; da Associação de Lojistas da Pequena Finlândia Flavio Marques; da Associação Comercial de Visconde de Mauá Jussara Fortes Nunes; da ADR Lider Vale Médio Paraíba Roberta Dias de Oliveira, e ainda a convidada Guia de Turismo Célia Vieira.