Um corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (7) no Rio Paraíba do Sul, em Barra Mansa. O cadáver foi retirado pelos bombeiros na Rua Antônio Graciano da Rocha, no bairro Vila Maria.

No momento desta publicação, o corpo ainda não havia sido identificado e nem havia informações sobre o sexo da vítima. A perícia é aguardada