Corpo encontrado no Rio Paraíba do Sul é reconhecido por parentes

O corpo encontrado nesta sexta-feira no rio Paraíba do Sul, no bairro Vila Maria, em Barra Mansa, foi reconhecido como sendo de Geovanna Gonçalves Gross, de 42 anos. O reconhecimento foi feita na tarde desta sexta-feira, no Instituto Médico Legal , em Três Poços, por parentes de Geovanna, que estava desaparecida desde o dia 24 do mês passado, quando foi vista pela última vez no bairro Monet, em Resende. A informação sobre o reconhecimento foi confirmada pelo delegado de Barra Mansa, Michel Floroschk.

Apesar do adiantado estado de decomposição, o reconhecimento se deu com base nas roupas e em uma tatuagem. Segundo foi apurado pelo FOCO REGIONAL, o corpo foi liberado no final da tarde para sepultamento.

Embora não haja sinais aparentes de violência, o caso está sendo investigado pelas delegacias de Resende e de Barra Mansa. (Foto: Reprodução / Facebook)