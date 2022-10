Educação de Volta Redonda promove 15ª Fejarte na ‘Rua de Compras’

Escolas que oferecem EJA vão realizar oficinas de empreendedorismo e tecnologia durante evento no bairro Retiro no próximo domingo

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, em conjunto com a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), vai promover no próximo domingo, dia 9, a Feira de Educação de Jovens e Adultos (Fejarte). Em sua 15ª edição, o evento acontecerá durante a realização do projeto “Rua de Compras”, das 9h às 17h, na Avenida Sávio Gama, no Retiro.

A Fejarte tem o objetivo de divulgar a Educação de Jovens e Adultos (EJA), para ampliar a oferta de vagas e proporcionar à comunidade local, uma mostra dos projetos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal que oferecem essa modalidade de ensino.

Durante a “Rua de Compras”, as 10 unidades escolares que possuem a modalidade EJA vão oferecer oficinas dinâmicas voltadas para empreendedorismo e tecnologia, como parte do projeto de trabalho desenvolvido no primeiro semestre nas unidades, com o tema: “Responsabilidade Social e Cidadania”.

“Serão oficinas práticas, nas quais os alunos serão os protagonistas, interagindo com os visitantes e compartilhando experiências. É a Educação de Jovens e Adultos de Volta Redonda oportunizando o desenvolvimento intelectual e a inclusão social de seus alunos”, destacou o secretário municipal de Educação, Julio Cyrne. Secom/PMVR

Fotos de arquivo – Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.