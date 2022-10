Embora não reeleito, o deputado adiantou que verificará se os investimentos foram devidamente empregados em melhorias

O deputado federal Delegado Antonio Furtado afirmou que começará a percorrer na próxima semana, cidades da região Sul Fluminense que receberam emendas enviadas por ele nos últimos anos. O parlamentar destacou que o objetivo é fiscalizar a destinação das verbas e verificar se os investimentos foram devidamente utilizados. As visitas devem começar por: Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, Quatis, Porto Real, Resende, Itatiaia, Barra do Piraí e Piraí.

Furtado relatou que se preocupa bastante com o futuro da população, que não contará com nenhum representante na Câmara Federal durante o próximo mandato. O deputado destacou que, desde 2019 até o momento, enviou mais de R$ 118 milhões de reais para promover melhorias nos municípios do estado, o que fez dele um recordista de investimentos.

– Do total de emendas enviadas, 80% foram para atender demandas do Sul Fluminense. Trabalhamos muito, mas o resultado não veio. Agradeço muito a todos que acreditam e reconheceram o nosso esforço para melhorar a vida das pessoas, mas também não posso esconder a minha preocupação com o futuro. Serão quatro anos sem ter um representante, sem ter ninguém para olhar para a nossa região. Infelizmente, a população sentirá na pele as consequências dessas eleições. Votar é um direito que deve ser exercido com muita responsabilidade. Afinal, essa decisão reflete diretamente na construção do amanhã que queremos – frisou.

Homenagem

Furtado esteve nesta quinta-feira, dia 06, no velório do prefeito de Piraí, Arthur Henrique. Para o deputado, “Tutuca”, como era popularmente conhecido, foi um exemplo de integridade e dedicação à vida pública.

– Pude ajudá-lo a promover investimentos importantes em Piraí e aprender com quem tanto tem a ensinar, é sempre uma grande satisfação. Foram mais de R$ 5 milhões destinados para a cidade e isso me deixa muito feliz. “Tutuca” acolhia a todos de maneira especial e nas oportunidades em que estivemos juntos, fez questão de demonstrar o quanto amava Piraí. A criação da Banda Municipal, um sonho antigo dele, sairá do papel muito em breve. Com uma verba no valor de R$ 700 mil reais, os instrumentos serão comprados. Descanse em paz, “Tutuca”, e obrigado pela parceria – concluiu.