Mãe denuncia o próprio filho de suposto estupro na Deam 

A (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda está apurando a denúncia de um suposto caso de estupro por uma mulher, de 34 anos, que teria sido praticado pelo próprio filho dela, em Volta Redonda.

O crime teria sido praticado no dia 30 de setembro. A idade do menor não foi divulgada. Ao dar entrada no Hospital São João Batista, os policiais foram comunicados. Ela disse aos médicos que sentia dores e sangramento nas partes íntimas. Informou também já ter sido vítima de violência sexual pelo filho em outras ocasiões.

No entanto, quando chegou ao hospital, a mulher estaria em surto psicótico, não sendo possível aos médicos realizar exames para comprovar o crime.

Os mesmos policiais relataram que fizeram buscas pelo adolescente que ainda não foi encontrado.