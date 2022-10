Foi preso nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, um jovem de 20 anos, identificado como Ely Luiz da Silva, suspeito de envolvimento no latrocínio (roubo seguido de morte) da atriz Eliane Lorett de Campos, de 58 anos. Trata-se do mesmo jovem que, em novembro do ano passado, ficou ferido em uma troca de tiros com policiais militares em Barra do Piraí. O rapaz, que foi preso em casa, em Rocha Miranda, no Rio de Janeiro, é enteado de um policial militar.

A atriz, que também era professora aposentada, foi morta na noite da quarta-feira (5), em Marechal Hermes, quando retornava para casa após o ensaio de uma peça de teatro.

Um adolescente de 15 anos também foi apreendido pelo crime. Ele teria sido o autor dos disparos contra o carro da atriz, que tentou fugir da abordagem criminosa e foi atingida por um tiro na cabeça. Segundo a Polícia Civil do Rio, os dois foram identificados após cruzamento de informações da delegacia área com a com agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pelo inquérito.

Barra do Piraí – No dia 5 de novembro de 2021, o mesmo suspeito foi preso depois de uma troca de tiros com a PM na Rua Maria Paulina da Conceição, no bairro São João, em Barra do Piraí. Ely e outro suspeito, Lucas Lima da Conceição, que não teve a idade informada, foram baleados.

A troca de tiros gerou outro confronto, terminando com quatro presos e um menor apreendido. Nas ações foram apreendidos drogas, dinheiro, rádios de comunicação e armas, segundo o que na ocasião foi divulgado pelo 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar).

No inquérito policial de Barra do Piraí, além de tentativa de homicídio dos policiais, Ely foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. O suspeito ficou na prisão até maio deste ano, quando foi solto.

Sobre a morte da atriz e professora aposentada, os dois suspeitos se reservaram ao direito de só falar em juízo. Segundo a Polícia Civil, o adolescente nunca havia sido apreendido ou detido para averiguação. (Foto: Álbum de família)