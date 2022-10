Uma colisão envolvendo dois veículos na tarde de sexta-feira, por volta das 14h30min, deixou uma pessoa com ferimentos na Estrada das Cachoeiras de Cavaru, na altura do bairro Werneck, em Paraíba do Sul.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora da Piedade. O trânsito sofreu retenção, mas depois foi normalizado.