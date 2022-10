Policiais militares ambientais (Porto Real) resgataram na sexta-feira, quatro cães de raça não definida em um canil de uma empresa no bairro San Felippe, na Avenida Dom Pedro II, em Porto Real.

Uma informação recebida pelo Linha Verde (programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente, dando conta de que os animais ficavam presos o dia inteiro em meio de suas próprias fezes e urina, sem contarem com a alimentação diária necessária).

Após receberam a informação, os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) do Parque Estadual da Serra da Concórdia fizeram contato com a filha do proprietário e representante da empresa que autorizaram a fiscalização.

Segundo eles, dois cães apresentavam “aspectos de doentes”. Ainda de acordo com os policiais, o local estava sujo, com fezes espalhadas, mau cheiro e sem nenhuma alimentação ou água.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Porto Real. A filha do proprietário e um advogado foram orientados pela Polícia Civil a não limparem nem mexerem no canil até a realização da perícia.

Porém, quando o perito chegou o local estava limpo e os cães foram encontrados soltos e alimentados. Mesmo assim, eles foram recolhidos por uma equipe da Guarda Ambiental de Porto Real, sendo encaminhados ao Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (Cirac), após a emissão de um laudo de apreensão.

O Linha Verde recebe denúncias pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. As informações também podem ser feitas pela internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp (21-99973-1177), pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante. Foto: Polícia Militar