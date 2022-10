Na tarde deste domingo (9/10), o Barra Mansa Futebol Clube entrou em campo pela sétima rodada do Campeonato Carioca (Série B2) e, atuando no Estádio Leônidas da Silva, no Rio de Janeiro, foi derrotado por 3 a 2 para o Bonsucesso. Os gols foram marcados por Borghetti e Ina, para o Leão do Sul, e Rodrigão, Cris e Luquinha, para o Bonsuça.

A partida começou com o Bonsucesso melhor e, aos 5 minutos, Soares tocou para Emerson que finalizou para boa defesa do goleiro Sidney, que espalmou para escanteio. Aos 7 minutos, Daniel cruzou na área e Rodrigão cabeceou para abrir o marcador para o Bonsucesso. Aos 19, Ruan cobrou falta na área, Borghetti cabeceou certeiro e empatou a partida para o Barra Mansa. Aos 42, a equipe barra-mansense, chegou bem com Wendel, que fez boa jogada, tocou para Luan que finalizou para boa defesa de João. Aos 43, Ruan bateu escanteio e Ina cabeceou no ângulo esquerdo para colocar o Barra Mansa na frente. Aos 46, cobrança de escanteio e Cris cabeceou certeiro para empatar para o Bonsucesso. Placar final da primeira etapa: 2 a 2.

No segundo tempo, aos 14, o Bonsucesso chegou bem com Bastos, que recebeu e finalizou para boa defesa do goleiro Sidney, espalmando para escanteio. Aos 38, Soares colocou na área e Luquinha cabeceou para dentro do gol. Bonsucesso na frente: 3 a 2. Aos 40, Luquinha finalizou novamente e Sidney fez grande defesa para o Barra Mansa.

No próximo domingo (16/10), o Barra Mansa recebe o Mageense às 15h, no Estádio Leão do Sul, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

9/10/2022 | Bonsucesso 3×2 Barra Mansa

Campeonato Carioca (Série B2) | Estádio Leônidas da Silva, Rio de Janeiro | Árbitro: Andrew Ferreira de Mello | Gols: Rodrigão (Bon), Borghetti (BM), Ina (BM) e Cris (Bon); Luquinha (Bon) | Bonsucesso: João Pedro; Marcelinho, Rodrigão, Cris e Soares; Breno, Luquinha, Emerson e Bastos; Daniel e Wallace. Téc. Ademílson. | Barra Mansa: Sidney; Caio Joberto, Jhonatan (Rocha/Ramos), Ina e Paulo Victor; Borghetti, Ruan (Cauã Angra) e Luan Martins (Carlão); Jonathan Bryan (Cipriano), Wendel e Guilherminho. Téc. Thiago Campbell.

Confira os resultados da rodada (Série B2):

9/10/2022 (domingo)

Belford Roxo 2×2 Rio de Janeiro

Bonsucesso 3×2 Barra Mansa

Goytacaz 3×0 Búzios

Campos 2×1 Tigres do Brasil

10/10/2022 (2ª feira)

Ceres x Barra da Tijuca

Mageense x Carapebus

Classificação (atualizada):

1º. Rio de Janeiro: 17 pontos (saldo 7);

2º. Goytacaz: 15 (saldo 10);

3º. Barra da Tijuca: 14 (saldo 8);

4º. Campos: 11 (saldo 2);

5º. Belford Roxo: 11 (saldo 1);

6º. Carapebus: 9 (saldo -1);

7º. Búzios: 8 (saldo -2);

7º. Bonsucesso: 8 (saldo -2);

9º. Barra Mansa: 5 (saldo -10);

10º. Ceres: 4 (saldo -6);

11º. Tigres do Brasil: 2 (saldo -8);

12º. Mageense: 1 (saldo -5).

Por Diogo de Oliveira Paula/Blog do Leão do Sul