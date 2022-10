Colisão deixa um morto e dois feridos na BR-393, em Barra do Piraí

Um acidente ocorrido na noite deste domingo, envolvendo um automóvel Ford Fiesta e uma carreta, com placas de São Leopoldo/RS, deixou uma vítima fatal e dois feridos , no km 272, da BR-393 – Rodovia Lúcio Meira, em Barra do Piraí.

Na colisão frontal, o motorista do Fiesta ficou preso às ferragens, morrendo no local. Uma passageira que estava no veículo sofreu ferimentos e foi levada para o Hospital São João Batista.

O motorista da carreta, de Canoas/RS, também ficou ferido e vou levado para a Santa Casa de Barra do Piraí.

Trânsito fluiu no sistema pare e siga. Ainda não há identificação das vítimas.