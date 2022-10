Celular é furtado em estabelecimento comercial em Valença

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada na tarde desta segunda-feira, para verificar uma suspeita de furto em um estabelecimento comercial, localizado na Rua Cristóvão Giesta, no bairro Alicácio, em Valença.

No local, a proprietária, de 54 anos, informou que seu celular havia sido furtado. Ela disse ainda que um funcionário de seu estabelecimento, de 25 anos, foi visto minutos antes em contato com o suspeito do furto, de 22 anos, que foi identificado pelas câmeras de monitoramento.

Os agentes fizeram buscas pelo local, mas não conseguiram localizar o suspeito. A proprietária e o funcionário foram encaminhados à delegacia da cidade para o registro da ocorrência. O funcionário foi ouvido como testemunha e liberado.