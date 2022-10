Deputado garantiu que continuará trabalhando para que a categoria seja valorizada

O deputado federal Delegado Antonio Furtado adiantou que votará a favor da proposta que apresenta uma fonte de custeio para o pagamento do piso nacional da enfermagem. O parlamentar explicou que a verba definida para arcar com os gastos é oriunda de saldos represados de fundos ligados à saúde e à assistência social. O texto, já aprovado pelo Senado, deve ser apreciado pela Câmara Federal até 04 de novembro.

Furtado é autor do requerimento de urgência que, em maio deste ano, garantiu que o piso fosse submetido à votação. Antes da iniciativa do deputado, a matéria seguia sem previsão para ser colocada em pauta.

No entanto, em uma decisão recente, publicada no início de setembro, o STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu o pagamento reajustado aos profissionais. A justificativa se baseou no risco de demissões em massa e na precarização do serviço oferecido à população.

Com uma fonte de custeio que viabilize o cumprimento do piso, a expectativa do deputado é de que a categoria, finalmente, tenha o seu direito verdadeiramente respeitado.

– Sou totalmente contrário ao ponto de vista do STF, mas agora, com uma fonte para arcar com os pagamentos, não há mais motivos para que a suspensão continue mantida. Essa decisão é perversa e injusta, além de não levar em conta uma luta de mais de 30 anos. Na pandemia, esses profissionais eram reconhecidos como heróis e, hoje, são desvalorizados. Posso garantir que continuarei batalhando ao lado de cada um deles – concluiu.