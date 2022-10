Homem é assassinado no distrito da Califórnia em Barra do Piraí

Elias Gonçalo da Silva, de 57 anos, foi assassinado a tiros na tarde do domingo (9), na Rua Emília Rosa dos Santos, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Segundo apurou a Polícia Militar, os assassinos estavam em uma motocicleta, um deles vestindo camisa amarela e outro com uma camisa vermelha.

Os bombeiros chegaram a ser acionados, mas Elias morreu no local. Ele foi atingido por ao menos cinco disparos nas costas e no pescoço.

Depois de isolar a área, à espera da perícia, a PM fez buscas por suspeitos, mas nenhum foi encontrado.