O homem acusado de manter mulher e filhas em cárcere privado por mais de vinte anos, na zona rural de Pentagna, em Valença, se entregou à polícia local, no domingo. José do Carmo João, de 60 anos, tem um mandado de prisão em aberto por homicídio desde 2007. Ele conseguiu fugir quando policiais foram até sua residência, no mês passado, devido a denúncia de ameaça a vizinhos.

De acordo com a Polícia Civil, ele contou que decidiu se entregar porque estava, desde então, dormindo em uma mata e com medo de uma onça que estaria rondando nas proximidades. O suspeito foi indiciado por violência doméstica, cárcere privado, porte de arma, abandono material e intelectual, independentemente do crime de homicídio qualificado pelo qual era procurado. Ele deve ser transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda ainda nesta segunda-feira (10).

José vivia com a mulher e duas filhas – uma aparente menor de idade. As filhas não têm registro de identificação civil e, portanto, até agora não se sabe a idade delas.

A mulher contou aos policiais que o marido a impediu de fazer o pré-natal da filha mais nova, além de impedir que ambas frequentassem a escola. As três estão em casas de parentes. (Foto: Arquivo / Polícia Civil)