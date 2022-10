Foi identificado o motorista do Fiat Fiesta que morreu no acidente ocorrido por volta das 19h30min, na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Trata-se de Thiago Moura da Silva. O motorista da carreta, bastante abalado, teve um mal subido e foi levado para a Santa Casa de Barra do Piraí. O congestionamento chegou a quase três quilômetros até por volta de 1h30min, desta segunda-feira.