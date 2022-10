Ong Avas promove Festa do Dia das Crianças, em Resende

A Ong AVAS (Associação Voluntária Amigos da Solidariedade), fundada há mais de 44 anos, promoveu no domingo, dia 09, a sua tradicional festa do Dia da Criança. Este ano a festa com distribuição de presentes ocorreu na Creche Maria Bernadete da Silveira Batista Vicentina, localiza na Rua Almirante Vila Forte, nas proximidades do Parque Paraiso, no bairro Paraíso, em Resende.

Na festa houve brincadeiras e distribuição de presentes. A presidente da entidade, Ângela Campos ficou satisfeita com carinho recebido pelas crianças. A presidente da Ong Avas, Ângela Campos continua na campanha de doações para as pessoas carentes. Para doar é só ligar para o telefone Cel (24) 999378687 ou 999411885 ou na sede, na Rua Almirante Vila Forte, no bairro Paraíso.