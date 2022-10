Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio, em Resende

A Polícia Militar prendeu na tarde de domingo, um homem, de 46 anos, por tentativa de homicídio contra um jovem, de 18 anos, na Avenida Ayrton Senna, no Parque Zumbi, região central de Resende.

Policiais militares em investigação sobre a tentativa de homicídio, encontraram o homem dentro do Rio Paraíba do Sul, com um ferimento na cabeça. Ele contou aos agentes que teria sido agredido por traficantes do Morro do Batista, desconfiados de que ele seria informante da polícia.

Os agentes acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para atendimento ao suspeito. Os policiais foram até o morro onde tomaram conhecimento que ele havia esfaqueado um jovem depois de uma discussão.

O jovem foi socorrido e levado ao Hospital de Emergência. Os policiais foram até a unidade médica, onde conversaram com o jovem. Ele contou que o suspeito o atacou com uma faca, após ser repreendido porque estaria praticando “atos obscenos” em local público.

O suspeito, que também foi hospitalizado, teve a prisão em flagrante determinada pela Polícia Civil. Ele está sob custódia da Polícia Militar e será conduzido à delegacia assim que receber alta. Foto: Arquivo / Divulgação