Raone Ferreira assume cadeira de Jari, na CMVR

A Câmara Municipal de Volta Redonda através do seu presidente, vereador Sidney Dinho, na tarde dessa segunda- feira (10/10), empossou Raone Ferreira como vereador na cadeira de Jari.

Com a saída do vereador Jari que assumiu recentemente uma das vagas da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), ainda como suplente, e que em 2023, por conta da sua vitória nas urnas garantiu um mandato como deputado estadual do Rio.

O vereador Raone também entrou ainda como suplente, a sua posse e mandato definitivo será em 1° de janeiro de 2023.