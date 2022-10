Bandidos roubam R$ 23 mil de supermercado em Barra Mansa

Três homens assaltaram na manhã desta segunda-feira, um supermercado localizado na Rua José Fernandes Viana, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. O trio rendeu um idoso, de 62 anos, levou R$ 23 mil e um relógio digital avaliado em R$ 3,2 mil. Não ha informações sobre a função do idoso no supermercado.

Dois criminosos estavam armados de pistolas e o trio fugiu em um carro modelo Fiat. Os agentes acompanharam informações do GPS do aparelho digital que foi levado pelos bandidos.

Os policiais fizeram buscas no bairro Vila Brasília e bairro próximos, em Volta Redonda. O roubo foi registrado na delegacia de Barra Mansa