Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada no final da madrugada desta terça-feira, por volta das 5h30min, para apagar um incêndio no cabeamento de internet em um poste que fica em frente ao número 153, na Avenida Pernambuco, no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

Os bombeiros chegaram rápido e conseguiram impedir que o fogo atingisse a rede de energia. A Light foi comunicada sobre o incêndio.