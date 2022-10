A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu, na manhã desta terça-feira (11), um homem de 33 anos por ordem da Justiça do Amapá. O mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Criminal de Macapá, na capital do estado, foi expedido no final do mês passado.

A ordem judicial foi cumprida na Vila Santa Cecília no início da manhã. O preso foi levado para a delegacia de Volta Redonda.

A prisão fez parte da operação “Estratégia Fraudulenta”, realizada pela Delegacia Especializada na Investigação de Crimes Contra o Consumidor, da capital amapaense, que investiga um suposto esquema de fraude na venda de consórcios por pessoas que atuariam em conjunto na cidade de Macapá. Outros quatro mandados judiciais foram expedidos.

Não foi informado qual o papel do preso em Volta Redonda – que é natural de Macapá – no caso investigado. Os policiais civis de Volta Redonda estiveram também no Edifício Plaza Center, no Aterrado, onde ele tem duas salas alugadas – e já teriam sido seis.

De acordo com a polícia de Macapá, os suspeitos vendiam consórcios garantindo ao consumidor uma data de contemplação ou ainda estabeleciam data da primeira assembleia de contemplação da carta de crédito. Porém, depois de as pessoas efetuarem o pagamento do valor de entrada do contrato, não recebiam os bens.

“As vítimas também relataram que, ao serem inquiridas, eram orientadas a responderem perguntas em uma entrevista gravada, afirmando terem ciência de que se tratava de consórcio e que não havia data certa de contemplação e que era garantida a contemplação na data informada”, disse a delegada responsável pelo caso, Janeci Monteiro.

Até o momento, foram instaurados oito inquéritos policiais com 16 vítimas, com prejuízo estimado em R$ 200 mil. De acordo com a polícia, já foram registrados 77 boletins de ocorrência com dano patrimonial informado por vítimas, o que elevaria o valor para quase R$ 800 mil. (Foto de leitor)