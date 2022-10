Motorista de aplicativo tem carro roubado no bairro Aterrado

Um motorista de aplicativo, de 26 anos, teve seu veículo, o Hyundai HB20 prata, ano 2016, placa LUP-6505, roubado na noite de segunda-feira, por volta de 21h15min, na Rua Jaime Pantaleão de Morais, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Ele relatou na Delegacia de Polícia, que estava estacionado em frente a uma casa de festas infantis, quando um assaltante armado com um revólver, bateu no vidro de seu carro. Com medo que o bandido atirasse, ele saiu do carro.

O assaltante armado assumiu a direção do veículo, enquanto o comparsa foi para o banco do carona. Além do carro, foram levados um iPhone, documentos pessoais e do veículo e R$ 400 em dinheiro.

A vítima pede a quem tiver informações sobre o veículo, que entre em contato com a Polícia Militar ou a Guarda Municipal.