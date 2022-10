Local é referência na região, credenciado pelo Governo Federal para poder atender 12 cidades do Médio Paraíba Fluminense

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Centro Especializado em Reabilitação (CER III), entregou seis cadeiras de rodas novas nesta terça-feira (11), Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. Os equipamentos foram fabricados sob medida aos usuários, com objetivo de ajudá-los a conquistar independência e maior qualidade de vida. O espaço funciona no bairro Niterói, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e é referência na região, credenciado pelo Governo Federal para poder atender as 12 cidades do Médio Paraíba Fluminense.

Neste ano, 101 cadeiras foram entregues aos pacientes atendidos pelo Centro Especializado de Reabilitação, a maioria delas de rodas, mas também há as destinadas para banho. As entregas costumam emocionar a todos, como revelou a fisioterapeuta Viviana Restier. Ela destacou que o sentimento de muitos pacientes é o de gratidão, já que muitas vezes eles estão sem cadeiras, alguns com equipamentos emprestados ou não adaptados ao seu tamanho.

“É como um sapato apertado. E muitas vezes para o paciente adulto, uma nova cadeira é um encorajamento, porque isso vai facilitar o deslocamento, a independência dele. Já presenciei casos de pacientes que chegaram aqui com a autoestima baixa e saíram daqui fazendo planos: ‘Vai ser mais fácil para eu ir ao médico’, ‘Vou conseguir ir à escola’, ‘Será mais fácil eu sair de casa. Ir à igreja’. Realmente a cadeira é um facilitador de vida e eles ficam muito gratos”, resumiu Viviana.

Um dos beneficiados nesta terça-feira foi o pequeno Benjamin, de 7 anos. Acompanhado da mãe, a professora Gabriela Portugal, os moradores de Piraí vieram a Volta Redonda para receber uma cadeira de rodas feita sob medida para o menino. Ele tem síndrome de down e sofre de um atraso no desenvolvimento motor.

“Vai facilitar o deslocamento, porque estava difícil ficar carregando-o no colo, por conta do peso. Também vai facilitar para ele poder ficar sentado, mesmo dentro de casa, porque ele tem dificuldade; não anda e só senta sozinho. Como ele já está indo para a escola, usávamos uma cadeira de rodas emprestada, mas não era adequada para o tamanho dele e ele ficava até um pouco irritado no colo. Agora essa cadeira ficou no tamanho certinho e ele está bem adaptado”, disse Gabriela.

O morador do bairro Coqueiros, em Volta Redonda, Antônio Carlos Pintanguy, de 65 anos, faz uso da cadeira de rodas há cerca de três anos e recebeu uma nova. Ele elogiou o equipamento e o atendimento recebido no Centro Especializado de Reabilitação.

“É uma melhora grande. Tudo novinho é melhor. É uma cadeira que me parece segura, vem com um cinto e é mais estável. Vai ajudar a me locomover com maior segurança. Com a outra eu já havia até caído. É muito bom poder contar com este serviço aqui. Os profissionais são bons e muito amigos”, destacou Antônio Carlos, que estava acompanhado da esposa Rita.

Atendimentos – O Centro Especializado de Reabilitação atende pacientes com deficiências visual, física e intelectual de toda a região. Eles são encaminhados pelas secretarias de saúde de outros municípios ou unidades básicas, no caso de Volta Redonda, com indicação de médicos ou fisioterapeutas. No local, os pacientes são acompanhados por uma equipe multidisciplinar, que se dedica à avaliação, prescrição, preparação, dispensação, adequação e treinamento para a entrega de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção – como bengalas e cadeiras de rodas. Atualmente, o espaço consegue produzir palmilhas e calhas ortopédicas, o restante é comprado com recursos federais, disponibilizados via Faec (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação). O objetivo é promover autonomia e melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, como destacou o coordenador Vladimir Lopes de Souza.

“Este serviço é para deficientes, nós não atendemos pessoas em situação transitória. Os usuários são avaliados e só recebem o benefício ao se enquadrarem no perfil. Existia uma demanda em atraso muito grande, causada pela pandemia e também pela gestão do governo passado. Essas cadeiras que entregamos são de pedidos de 2019. Hoje não temos fila de espera, o que temos é uma demanda espontânea que chega e como o processo de compra não é rápido, os usuários acabam tendo que aguardar por um tempo. Mas no caso das cadeiras de rodas, chegamos a ter algumas para pronta entrega”, disse Vladimir.

Outras informações sobre o serviço podem ser obtidas através do telefone: (24) 3337-1901. Fotos: Cris Oliveira/PMVR.