Voltaço se classifica para a Copa do Brasil pelo quarto ano seguido

Portuguesa-RJ acenou que irá ficar com a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro independentemente do resultado da final da Copa Rio

O Volta Redonda está garantido na Copa do Brasil pelo quarto ano seguido, a sua maior sequência na história. Isso porque a Portuguesa-RJ, adversário tricolor na final da Copa Rio 2023, acenou nessa segunda-feira, dia 10, que irá ficar com a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, independentemente do resultado da decisão.

O presidente Flávio Horta celebrou a vaga e ressaltou que ela ilustra bem a volta por cima que o clube deu nesta temporada.

– 2022, infelizmente, não começou muito bem, mas não abaixamos a cabeça, recalculamos a rota, acertamos os ponteiros e fizemos um segundo semestre muito digno. Estamos de volta para a Série A do Estadual, conquistando a Taça Corcovado, fazendo a melhor campanha e conquistando o título da A2, brigamos até a última rodada pelo acesso à Série B, conquistamos novamente a vaga na Copa do Brasil, pelo quarto ano seguido e alcançando a maior sequência da história do clube, e estamos na final da Copa Rio depois de 15 anos, podendo coroar esta volta por cima com um título. Tudo fruto de muito trabalho e persistência para que o Voltaço, cada vez mais, se consolide como a quinta força do Rio – afirmou o mandatário tricolor.

O Esquadrão de Aço venceu a Portuguesa-RJ por 3 a 1 na primeira partida da final da Copa Rio. Com isso, o Esquadrão de Aço poderá perder até por um gol de diferença neste sábado, dia 15, às 15h, no estádio Luso Brasileiro, que ficará com o título.

O elenco tricolor se reapresentou na manhã desta terça-feira, dia 11, iniciando a preparação para a decisão. A programação de treinamentos segue no CT Oscar Cardoso até a manhã de sexta-feira, dia 14, quando fará o último treino antes de viajar para o Rio de Janeiro, onde ficará concentrado para a partida.

Contratos

A diretoria do Volta Redonda informa que realizou um aditivo nos contratos dos zagueiros Iran e Thomas Kayck; do volante Bruno Gallo; e do atacante Bruno Santos, que se encerraria nesta semana, para que os atletas possam jogar o segundo jogo da final da Copa Rio 2022.

O Esquadrão de Aço informa também que o contrato com o goleiro Dida se encerrou nesta semana e ele não faz mais parte do elenco tricolor.