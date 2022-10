Agentes da Subsecretaria Especial de Controle de Divisas, (Operação Foco Divisas) em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda, apreenderam na segunda-feira dia 10, por volta das 16 horas, trinta e seis pares de tênis com suspeita de falsificados no km 6,5 da Rodovia Federal BR-040, que liga o Rio de Janeiro à Minas Gerais, no posto fiscal de Comendador Levy Gasparian

O material estava escondido no interior de um carro de passeio que era rebocado por um caminhão. Assim que o veículo entrou no posto de fiscalização os agentes realizaram diligências e encontraram os pares de tênis.

Os calçados eram trazidos da cidade de Divinópolis e tinham como destino final a capital fluminense. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Três Rios, 108ª DP. O motorista foi liberado após prestar esclarecimentos.