Corpos de homens são retirados de rios em Piraí

Foram encontrados na terça-feira, os corpos de dois homens, em rios que cortam a cidade de Piraí. No final da tarde, o corpo de um homem de 43 anos foi retirado do Rio Piraí, na Avenida Miguel Couto Filho, no bairro Ponte do Andrade. Segundo o irmão, a vítima estava desaparecida havia três dias.

Já no início da noite, na Rua Assis Ribeiro, no centro da cidade, o corpo de um homem, aparentando 60 anos, foi retirado do Rio Paraíba do Sul. Ainda não se sabe a causa das mortes, que serão apontadas nos exames de necropsia, no Instituto Médico Legal.