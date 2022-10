Pousada é assaltada em Valença

Uma pousada localizada na Estrada do Contorno, no bairro Cambota, em Valença, foi assaltada no final da noite de terça-feira. Segundo a polícia Militar, uma quantia em dinheiro foi levada pelos assaltantes que, ao saírem da pousada, efetuaram dois tiros a esmo. Ninguém foi atingido.

Eles fugiram por um morro, em direção a um conjunto habitacional do bairro Santa Rosa. Policiais fizeram buscas pelo local, sem sucesso.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Valença. Imagens de câmeras de monitoramento da pousada podem ajudar na identificação dos suspeitos.