Cerca de 1,5 mil fiéis acompanharam neste dia 12 de outubro, quarta-feira, a procissão de Nossa Senhora Aparecida, em Barra Mansa. O evento percorreu os bairros Vila Maria, Roberto Silveira e Centro.

O evento organizado pela Igreja Católica e a Família Baião, chegou a sua 62ª edição. A programação envolvendo o dia da Padroeira do Brasil começou logo pela manhã.

PROCISSÃO – O cortejo de Nossa Senhora Aparecida começou às 14 hs com a carreata levando a imagem da padroeira a Comunidade que leva o nome da Santa na Vila Maria. No local foi realizada uma celebração. De lá a imagem seguiu para o bairro Roberto Silveira, onde uma missa foi realizada.

Na sequência, a imagem seguiu em procissão fluvial no Rio Paraíba do Sul até a Avenida Getúlio Vargas, onde dezenas de fieis esperavam para acompanhar o trajeto final da programação até a Matriz de São Sebastião, no Centro.

VÍDEO: Gino Lopes (Radialista)