Polícia Militar apreende 3,6kg de maconha em Resende

A Polícia Militar apreendeu, na quarta-feira, 3,6 quilos de maconha, uma balança digital, três celulares e material para embalar drogas, em um apartamento na Rua das Hortências, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

No imóvel, os policiais tiveram a entrada liberada por um jovem de 25 anos. O entorpecente, em tabletes e um pedaço, estavam no quarto de um outro jovem, de 23 anos, que não se encontrava no local. O rapaz que autorizou a entrada dos agentes, informou que divide o imóvel há cerca de três meses com o jovem e não sabia da existência das drogas no local.

Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia da cidade, onde foi ouvido e liberado. O outro jovem, apesar de não ter sido encontrado, foi autuado por tráfico de drogas.