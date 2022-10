PRF prende foragido da Justiça, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou no início da tarde desta quinta-feira, dia 13, um veículo I/Kia Sportage EX2 OFFG4, com placas de Porto Alegre (RS), com dois ocupantes, no km 234, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante fiscalização, o condutor alegou ser motorista de aplicativo (Uber) e que estaria levando o passageiro para o Rio de Janeiro. Iniciada as consultas não havia restrição do condutor do veículo. Já o passageiro, ao ser solicitado os documentos, alegou que não estava de posse de nenhum documento pessoal.

Ao ser solicitada sua identificação, este repassou dados falsos, como nome dele, nome da mãe e data de nascimento, não sendo encontradas informações nos sistemas. Não havia nos sistemas nenhuma pessoa com as informações passadas pelo passageiro.

Percebendo que não havia mais como manter a mentira disse seu nome verdadeiro. Foi constatado no sistema haver um Mandado de Prisão em aberto em seu desfavor por roubo emitido em 10 de agosto de 2021, pela 8ª Vara Criminal de Porto Alegre (RS), com validade até 20 julho de 2041.

O homem confessou que tinha ciência do Ministério Público e por isso estava se deslocando (fugindo) para o Rio de Janeiro, para se “esconder”. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao passageiro e a ocorrência foi apresentada na 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, onde foi cumprido o Mandado de Prisão.

Outra informação foi recebido pelo PRF de que ele seria suspeito de ter participado de um ataque a um bar em Porto Alegre (RS), onde três pessoas morreram e 27 ficaram feridas, em uma guerra de facções. Por isso, haveria este MP por homicídio.