Suspeito é preso com arma, munições e drogas em Penedo

Policiais militares foram a uma área de mata no Vale do Ermitão, em Penedo, Itatiaia, para averiguar disparos de arma de fogo, na quarta-feira, dia 12. No local, houve troca de tiros entre os policiais e bandidos. Um suspeito foi cercado e preso após a troca de tiros. Um outro suspeito conseguiu fugir.

Foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, com oito munições, sete cartuchos de calibre 12, seis porções de maconha, oito pinos de cocaína e 12 pedras de crack, além de R$ 80 em dinheiro.

Na delegacia de Itatiaia, o preso, de 18 anos, foi autuado por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e resistência.