Viação São Miguel vai paralisar várias linhas em Resende

A Viação São Miguel anunciou nesta quinta-feira, dia 13, que vai paralisar a partir desta sexta-feira, dia 14, as linhas que ligam a região central de Resende (RJ) as localidades Serrinha do Alambari, Mauá, Bagagem, Rio Preto e Fumaça.

A empresa publicou uma nota justificando a decisão de que desde 2019 os valores das passagens não foram reajustados. A empresa justificou que está em dificuldade de aquisição de óleo diesel.

Além da suspensão destas linhas, também foi anunciada a redução nos horários de ônibus de outras linhas. A empresa alegou também que a pandemia de Covid-19, provocou a diminuição de passageiros e o óleo diesel continuou sofrendo reajustes.

Outro fator também alegado pela empresa é o alto número de gratuidade e a falta de fiscalização de transportes clandestinos.

A empresa explicou que vem sendo impactada desde 2020 com a pandemia de Covid-19. Ainda de acordo com o comunicado, o cenário se agravou ainda mais com o aumento no preço do diesel, a grande quantidade de gratuidade de passageiros na cidade.

“A Viação São Miguel lamenta o impacto que essa decisão poderá causar aos que utilizam transporte coletivo, e aguarda um retorno do Poder Municipal para que tudo seja resolvido o mais rápido possível”, informou a empresa.