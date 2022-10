Um acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira, dia 14, por volta das 3h15min, deixou duas pessoas mortas carbonizadas, no km 260, da Rodovia Presidente Dutra, na localidade conhecida como Serrinha de Arrozal, em Piraí.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um caminhão bateu na traseira de um veículo Corsa que pegou fogo. O fogo se alastrou atingindo dois veículos.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda. No momento o trânsito segue com lentidão no local e flui pelo acostamento.