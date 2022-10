Carro de aplicativo é roubado em Volta Redonda

Um motorista de aplicativo, de 50 anos, teve seu carro roubado na manhã desta sexta-feira, na Rua Doutor Napoleão Laureano , no bairro São Lucas, em Volta Redonda. O homem foi assaltado enquanto atendia uma cliente e foi obrigado a entregar seu carro, um GM Ônix prata, anos 2015, placa LSC-8A70.

Segundo a vítima, um Corsa parou à sua frente no momento que a passageira entrava no carro. O homem informou que um bandido usando máscara facial desceu do corsa pela porta do carona e mandou que ele deixasse seu carro. O assaltante estava armado com um revólver calibre 38 cromado. Ele assumiu a direção do Ônix e fugiu em direção à Rodovia Presidente Dutra.

A placa do carro usado no roubo foi informada à Polícia. Os agentes fizeram buscas pelos veículos, que ainda não foram encontrados.