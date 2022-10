O motorista de um carro ficou ferido em um acidente na tarde desta sexta-feira, dia 14, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio) no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações, ele colidiu com um caminhão de um supermercado. A vítima, identificada como Emerson Carlos Moreira Rodrigues, de 42 anos, está no Hospital São João Batista na sala de emergência, onde passou por exames e realizou cirurgia.

No momento desta publicação, ele estava no CTI da unidade médica. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Com o impacto, a lateral esquerda do carro ficou destruída.

O trânsito chegou a ficar lento no local por conta da presença do Corpo de Bombeiros, mas normalizou assim que o socorro deixou o local. (Foto: Redes Sociais)