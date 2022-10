Uma família de Barra do Piraí registrou um boletim online de desaparecimento de um casal de idosos que mora no bairro Carvão. Ney da Silva Ignácio, de 83 anos, e sua mulher, Teresinha de Oliveira Ignácio, de idade não informada, não dão notícias desde terça-feira (11), quando teriam embarcado para a Aparecida (SP), para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, na quarta-feira (12).

O registro foi feito pelo filho de Ney, Julio César de Oliveira Ignácio. Nele, Julio conta que ‘acredita’ que os pais tenham ido a Aparecida por serem muito católicos. “Meu pai está com problemas de saúde, é baixinho, careca, diabético e anda esquecendo as coisas”, descreveu. O filho contou no boletim ainda que a última vez que viu os pais foi na segunda-feira (10) e que não é normal eles fazerem isso. “Nem bilhete deixaram”, lamentou. No boletim online recebido pelo Informa Cidade consta somente o desaparecimento de Ney registrado.

No entanto, publicações em redes sociais de vizinhos informam que Ney estava acompanhado da mulher, a dona Teresinha. “Meus vizinhos estão desaparecidos desde o dia 11 e foram vistos pela última vez indo para Volta Redonda/Barra Mansa”. Na postagem, diz que o destino da viagem seria Taubaté (SP), e não Aparecida, como consta no registro feito pelo filho. “Eles não chegaram ao destino. Quem viu este casal peço que entre em contato”, diz a postagem.

Ney e Teresinha moram na Travessa Liodoro dos Santos. Informações sobre eles devem ser imediatamente passadas ao 190 da Polícia Militar. (Foto: Arquivo Pessoal)