Unidade faz apelo aos moradores, ressaltando que apenas uma doação pode salvar até quatro vidas



O Hemonúcleo de Barra Mansa está convocando a população para ajudar a repor o estoque sanguíneo do município. Segundo o último boletim semanal, os tipos com A- e AB- precisam ser armazenados com maior urgência. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h.

De acordo com a coordenadora da unidade, Thaís Mendes, as últimas campanhas vêm refletindo no aumento do número de doadores. “Estávamos passando por um período onde realizamos poucas coletas. Hoje, graças ao empenho da equipe e da população, que sempre nos apoio, estamos conseguindo manter o nível do estoque adequado”, lembrando da importância que o estoque sanguíneo esteja em bom nível sempre:

“Estamos com estoque baixo de alguns tipos sanguíneos. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro pessoas, por isso é de muita necessidade que tenhamos estoque cheio e a comoção dos munícipes é essencial”, destacou.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. Deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar seis meses após a realização da mesma.

O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no centro da cidade.

FOTOS: Chico de Assis