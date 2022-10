Idosos que estavam desaparecidos são encontrados em Aparecida

Ney da Silva Ignácio, de 83 anos, e Tereza de Oliveira Ignácio, de 75 anos, que estavam desaparecidos desde a última terça-feira, quando saíram de casa, no bairro Carvão, em Barra do Piraí, para participar das comemorações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário de Aparecida (SP) foram encontrados. Segundo David Pereira Soares, um vizinho do casal, eles foram encontrados em Aparecida, por uma filha, que mora em Taubaté, onde eles eram aguardados, mas não apareceram.

A filha informou que o casal se perdeu um do outro em Aparecida. A família registrou um boletim de ocorrência. O casal já retornou à cidade do Barra do Piraí.