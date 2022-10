Mulher é agredida por ex-companheiro em Barra Mansa

Uma mulher, de 22 anos, foi vítima de agressão, na quinta-feira, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. A Polícia Militar informou que as agressões teriam ocorrido após a mulher cobrar o ex-companheiro por dívidas de pensão alimentícia.

A jovem foi agredida pelo homem com socos no braço e chutes na perna e pescoço. Ele fugiu do local antes da chegada da polícia e ainda não foi encontrado. De acordo com policiais, a mulher desmaiou enquanto apanhava.

Ela foi levada para a UPA, onde foi atendida e liberada. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade.