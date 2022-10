Mulheres são suspeitas de furto de celular em Valença

Policiais militares foram acionados na madrugada desta sexta-feira, por um homem, de 41 anos, por volta de 1h40min, para averiguar o furto de um telefone celular Moto G8 Pawer, de seu estabelecimento comercial localizado na Rua Jerônimo Farina no bairro Parque Pentagna, em Valença (RJ).

No local os agentes foram informados que duas mulheres, de 30 e 25 anos, seriam suspeitas do furto. O dono do estabelecimento forneceu o endereço onde as duas estariam. Os policiais foram até o local e recuperaram o aparelho celular dentro de um móvel do banheiro.

As duas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia, de Valença. Após prestar depoimento as duas foram liberadas e o celular devolvido ao dono do estabelecimento.