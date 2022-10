A Polícia Militar apreendeu no fim da manhã desta sexta-feira (14) material do tráfico no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. O material foi encontrado em uma área da mata na Rua 21.

Foram apreendidos 268 pedaços de maconha, 400 sacolés vazios, uma capa de colete balístico, uma touca ninja, uma balança de precisão, uma oito folhas com etiquetas do tráfico de drogas.

Nenhum suspeito foi preso. A ocorrência ainda estava em andamento no momento desta publicação. (Foto: Polícia Militar)