Psicólogo acusado de pedofilia é condenado pela Justiça

O psicólogo acusado de pedofilia, que foi preso em fevereiro deste ano, foi condenado pela Justiça, conforme divulgado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, órgão responsável pela denúncia. A pena não foi informada, segundo o órgão por conta do segredo judicial decretado no processo. Cabe recurso.

De acordo com a polícia, ele é pós-graduado em psicologia hospitalar e se apresentava nas redes sociais como sócio de empresa e agente de humanização. O psicólogo foi preso em um hospital de Volta Redonda, onde trabalhava atendendo crianças. No momento da prisão, o profissional prestava atendimento na ala neonatal da unidade e os policiais encontraram imagens com conteúdo pornográfico no seu celular.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, ele foi identificado como responsável por repassar centenas de vídeos contendo imagens pornográficas envolvendo crianças e bebês, por meio de aplicativos de telefone celular.