São Miguel restabelece atendimento aos distritos a partir deste sábado

A viação São Miguel divulgou que o atendimento aos distritos de Resende serão restabelecidos a partir deste sábado, dia 15. No comunicado, a empresa informou que conseguiu resolver parcialmente o problema de aquisição de óleo diesel, um dos motivos alegados para a paralisação dos ônibus nesta sexta-feira.

A prefeitura de Resende disponibilizou veículos de sua própria frota para atender os moradores dos distritos afetados.

A Viação São Miguel alega que está sendo impactada desde 2020, com a pandemia da Covid-19. De acordo com a empresa – que reivindica reajuste da tarifa, atualmente em R$ 4 e em vigor desde junho de 2019 – o cenário se agravou devido aos reajustes no preço do diesel, à grande quantidade de gratuidade no transporte de passageiros e, também, a falta de fiscalização sobre o transporte clandestino, que diminuiu o número de usuários nos coletivos.