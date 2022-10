Acidente deixa dois mortos e quatro feridos na Dutra em Barra Mansa

Um acidente ocorrido no final da noite de sexta-feira, dia 14, por volta das 23h20 min, deixou dois mortos e quatro feridos no km 294, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Segundo policiais rodoviários federais (PRF), uma mulher, de 59 anos, perdeu o controle de direção do veículo VW/Voyage MPI (São Paulo) e bateu em uma árvore. Com o impacto, a idosa (mãe da condutora do veículo) morreu na hora e o corpo ficou preso às ferragens.

A mulher de 30 anos chegou a ser atendida pela equipe médica da CCR-RIOSP, mas, foi a óbito dentro da ambulância, ainda no local. A condutora e as três crianças, de 6, 4 e 2 anos, foram socorridas com ferimentos para o Hospital de Emergência de Resende (Sérgio Henrique Gregori). Fotos:PRF